تعرف على نسبة المشاركة الأولية في انتخابات العراق

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، الإثنين، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 في المئة.



ومساء الأحد، أغلقت مراكز التصويت العام في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة التي انطلقت صباح اليوم ذاته.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة : "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".

وأضاف الكاظمي الذي كان أول المصوتين في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول: "أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الامن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية، تشكيل لجنة مركزية لإجراء عملية العد والفرز اليدوي في عدد من المحطات لإجراء عملية المطابقة مع العد والفرز الإلكتروني.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج انتخابات الاقتراع الخاص والعام في العراق اليوم الإثنين كما تعهدت مفوضية الانتخابات بذلك. ولم يسبق أن حدث هذا الإجراء طيلة الانتخابات الأربع الماضية والتي عادة ما يستغرق فرز الأصوات أسابيع عدة.