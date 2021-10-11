شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. رفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين رحلات السفر بين المملكة المتحدة وعشرات الوجهات البعيدة مثل المكسيك وجنوب إفريقيا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه بحلول الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) سترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء، مما يعني أن الوافدين من تلك الدول لن يكونوا في حاجة إلى قضاء 11 ليلة في فندق للحجر الصحي بعد الآن.

وفي الوقت ذاته، ألغت وزارة الخارجية تحذيراتها من السفر غير الضروري إلى 42 دولة ومنطقة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا.