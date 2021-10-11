محمد الفلاح - عنف واعتقالات.. شرطة أردوغان تقمع احتجاجات أنقرة

الإثنين 11 أكتوبر 2021

أطلقت الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع ضد مشاركين في إحياء ذكرى ضحايا هجوم إرهابي وقع قبل 6 سنوات.



وقالت صحيفة "جمهوريت" التركية، الأحد، إنه "تم إطلاق الغاز المسيل للدموع"، فيما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه تم اعتقال 22 شخصا.

وأفاد موقع بيانت الإخباري على الإنترنت بأن السلطات لم تسمح سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم الإرهابي.

وحمل المشاركون بالونات سوداء ووضعوا زهور القرنفل الحمراء.

وكان انتحاريان قد فجرا نفسيهما في 10 أكتوبر/تشرين أول عام 2015 خلال مسيرة سلمية أمام محطة السكة الحديد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وكان أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ المعاصر لتركيا.

وألقت الحكومة التركية مسؤولية الهجوم على تنظيم داعش الإرهابي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته.