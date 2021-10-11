شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 87 عداء بعد أن أوقفت الثلوج «التراماراثون» في «يوتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم إنقاذ المتسابقين المشاركين في سباق التراماراثون صباح يوم السبت من الجبال في مقاطعة ديفيس بولاية يوتا، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية المنطقة.

وجرى إخطار مكتب عمدة مقاطعة ديفيس بشأن "حالة طوارئ" تتعلق بـ 87 عداء واجهوا طقسًا شديدًا، بما في ذلك 12-18 بوصة من الثلج، وفقًا لبيان صحفي.

وانطلق فريق البحث والإنقاذ بعدما تم تعليق السباق، باستخدام مركبات الدفع الرباعي وعربات الثلوج لمساعدة المتسابقين على النزول إلى الجبل بأمان.

كما عمل منظمو السباق مع متطوعي البحث والإنقاذ للتأكد من أن جميع المشاركين المسجلين قد تم حسابهم، وأن رجال الإنقاذ قاموا بتغطية الدورة بأكملها.