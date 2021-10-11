شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الإغلاق في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى الإغلاق المفروض على ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الاثنين، وذلك بعد 106 أيام، وإصابة حوالي 63 ألف شخص بكوفيد19- ووفاة أكثر من 430 حالة.

وتم أيضا اليوم رفع أوامر البقاء في المنزل على سكان سيدني الكبرى والتي فرضت في أواخر يونيو في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن تجاوزت البلاد نسبة التطعيم بجرعيتن حاجز 70% من السكان المؤهلين في الأسبوع السابق.

وبذلك سيسمح للمقيمين الذين تلقوا اللقاح بالكامل بالتجمع في الأماكن المفتوحة في مجموعات تصل إلى 30 شخصا كما يمكنهم استقبال ما يصل إلى 10 زوار بمنازلهم.