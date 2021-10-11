شكرا لقرائتكم خبر عن اشتداد العاصفة «باميلا» يهدد الحياة في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الوطني للأعاصير أمس الأحد إن العاصفة الاستوائية باميلا ربما تكون في شدة إعصار كبير أو قريبة منها عندما تصل إلى المكسيك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، محذرا من اشتداد للعاصفة يهدد الحياة وفيضانات ورياح خطيرة.

وقال المركز الذي مقره ميامي، إنه بحلول ليل الثلاثاء، من المتوقع أن تمر باميلا بالقرب من أو جنوبي الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باها كاليفورنيا. ويمكن أن تصل إلى ساحل الغرب الأوسط من الأراضي المكسيكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.