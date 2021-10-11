عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتخابات العراق 2021.. جهات غير حكومية تقدر نسبة المشاركة

الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية، النسبة المئوية للمشاركين في تصويت الاقتراع العام الذي جرى الأحد.



وبحسب إحصاء نشره التحالف "جهة غير حكومية"، فإن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 38٪، حتى وقت إغلاق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً.

ورصد التقرير النهائي ليوم التصويت العام، استمرار الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع، في غالبية الدوائر الانتخابية.

وأعلن تحالف الشبكات، الذي استخلص نتائجه من 1920 تقريرا، بعث بها مراقبو التحالف المنتشرون في عموم المراكز الانتخابية، أنه جرى استبعاد 152 مراقبا أو وكيل مرشح، أي بنسبة 7.91 بالمئة، عن محطات الاقتراع.

ووثق التقرير، أن عدد المحطات التي لم تغلق في الوقت المحدد (الساعة 6 مساء)، بلغ 34، أي بنسبة 1.77 بالمئة.

وطبقا للتقرير، فإن عدد محطات الاقتراع التي لم يسلم فيها مدير المحطة شريط النتائج إلى وكلاء المرشحين والمراقبين، وصل إلى 178، ما يشكل نسبة 27. 9 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن عدد محطات الاقتراع التي اعترض فيها أحد على النتائج المعلنة، بلغ 35، وهذا شكل نسبة تقارب الـ1.82 بالمئة، مبينا أنه حدث خلل في 128 محطة اقتراع، حيث رصد فيها عطل في جهاز العد والفرز السريع، أي بنسبة 6.67 بالمئة.

يشار إلى أن الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي يضم كلا من شبكة شمس وشبكة عين وشبكة سفراء الحرية وتحالف الأقليات العراقية ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة نراقب.