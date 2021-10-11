أستراليا.. رفع الإغلاق عن منطقة سيدني الكبرى بعد فرضه لأكثر من ثلاثة أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):

انتهى اليوم الاثنين الإغلاق المفروض على ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية وذلك بعد 106 أيام، وإصابة حوالي 63 ألف شخص بكوفيد-19 ووفاة أكثر من 430 حالة.

وتم أيضا اليوم رفع أوامر البقاء في المنزل على سكان سيدني الكبرى والتي فرضت في أواخر يونيو في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن تجاوزت البلاد نسبة التطعيم بجرعيتن حاجز 70% من السكان المؤهلين في الأسبوع السابق.

وبذلك سيسمح للمقيمين الذين تلقوا اللقاح بالكامل بالتجمع في الأماكن المفتوحة في مجموعات تصل إلى 30 شخصا كما يمكنهم استقبال ما يصل إلى 10 زوار بمنازلهم.

كما سيجري إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة والضيافة، والخدمات مثل مصففي الشعر واستوديوهات رسم الوشم والاستجمام بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية مع الالتزام بفرد واحد لكل 4 متر مربع،وفرد واحد لكل 2 متر مربع في الأماكن المفتوحة.

وستفتح المواقع المفتوحة الكبيرة مثل حدائق الحيوان والملاعب في حدود كثافة 5 آلاف شخص، وكذلك الترفيه الداخلي بما في ذلك دور السينما والمتاحف أمام الرواد ضمن الحد الأقصى للكثافة أو بنسبة 75 % من سعة المقاعد الثابتة.

وقالت حكومة نيو ساوث ويلز إنه من المقرر أيضا عودة الطلاب للتعليم في أماكن الدراسة اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري كجزء من إعادة الفتح بموجب خارطة الطريق.

وحتى أول ديسمبر المقبل، سيجري تطبيق تخفيف جميع القواعد فقط على أولئك الذين تلقوا جرعتي لقاح فقط.

وسيتمكن سكان سيدني الكبرى، الذين لم يُسمح لهم منذ منتصف أغسطس بالابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات ، من السفر بحرية في المنطقة، على الرغم من أنه لن يُسمح لهم بالذهاب إلى الأقاليم الأخرى، التي لا تزال معدلات التطعيم بها أقل.

وخرجت بعض أجزاء ولاية نيو ساوث ويلز مبكرا من الأغلاق لاعتبارها مناطق منخفضة المخاطر.

وسجلت الولاية 496 إصابة محلية جديدة وثمان وفيات اليوم الاثنين، وكانت قد سجلت في ذروة التفشي الحالي في أوائل سبتمبر الماضي أكثر من 1500 حالة جديدة في اليوم الواحد.

وتلقى أقل من 62 % بقليل التطعيمات الكاملة على الصعيد الوطني.​