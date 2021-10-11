جثة وحولها رزق أسرتها.. قصة بائعة الأسماك ضحية "لقمة العيش" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

دقائق بسيطة وانتهى عمر السيدة في حادث سير أثناء بحثها عن لقمة العيش، وتوفير قوت يوم أسرتها، من خلال بيعها حبات الأسماك في إناء كبير على الطريق الدولي الساحلي من أجل أن تلتقته أعين المارة لتعود في النهاية بحصيلة بيعها الأسماك إلى أبنائها.

في صباح يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، توجهت السيدة الستينية إلى مدينة بلطيم، كعادتها اليومية تسوق حبات الأسماك، وإذ بمرورها من أمام سوق الأسماك بمدينة بلطيم بناحية رافد الطريق الدولي الساحلي داخل نطاق مدينة بلطيم، متجهة بناحية كورنيش بحيرة البرلس، حاملة إناء المونيوم يحتوي على حبات الأسماك، صدمتها مركبة نادرية "توكتوك".

تحول مشهد وقوع الحادث إلى سيدة بها العديد من الإصابات، في وجهها، وفي أماكن متفرقة بجسدها، جراء ما حدث لها، وينتشر حولها رزق أسرتها "حبات الأسماك" التي كانت تعرضها للبيع، ومع تلك اللحظات لم يتعرف عليها المتجمعين حولها على شخصيتها ليجرى نقلها إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، تلقى إشارة فورية من نقطة شرطة مستشفى برج البرلس، تخطره بوصول جثة سيدة مجهولة لم يتعرف أحد على شخصيتها، ووصلت المستشفى نتيجة تعرضها لحادث سير، فيما انتقلت قوة من مركز الشرطة لفحص بلاغ وصول جثة تلك السيدة.

مع تكثيف التحريات التي أجراها عمرو فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، ومعاونيه، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، تبين أن المتوفية تدعى "أفراح.أ.ع.ش"، في العقد السادس من عمرها.

والقى رجال المباحث القبض على المتهم قائد المركبة "توكتوك" الذي صدمها، ويدعى "هادي.أ.ي"، وباستدعاء شقيق المجني عليها ويدعى "علي.أ.ع.ش"، تعرف على جثة شقيقته، فيما رفض اتهام سائق المركبة "توكتوك" بتعمده قتلها، مقررًا أن الحادث قضاء وقدر.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، وسؤال ذوي المتوفية، وقائد المركبة "توكتوك".