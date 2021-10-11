محمد الفلاح - واشنطن بأول اجتماع مباشر مع طالبان: ننتظر أفعالا

الإثنين 11 أكتوبر 2021

أعلنت الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن إجراء محادثات صريحة واحترافية مع حركة طالبان، مؤكدة أن حكمها على الحركة سيتوقف على أفعالها.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الوفد الأمريكي في محادثات الدوحة ركز على المخاوف المتعلقة بالأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والأفغان، وكذلك على حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة المعقولة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا أيضا توفير الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية مباشرة للشعب الأفغاني.

واجتمع قادة من حركة طالبان وممثلون عن الولايات المتحدة على مدى يومي السبت والأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".