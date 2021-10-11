شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة دولية وإقليمية لتفجير عدن «الإرهابي الجبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف موكب مسؤولين حكوميين يمنيين، بسيارة مفخخة، أمس الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، إلى 16 قتيلاً وجريحا، في وقت وجدت العملية الإرهابية إدانة عربية وخليجية واستنكارا واسعا.

ووجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية «الإرهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق الشعب والوطن واستباحة الدماء وقتل الأبرياء، وزعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق الأمنه».

في السياق ذاته، استنكرت السفارة الأمريكية في اليمن، محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس، وسالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية.

وقالت كاثي ويستلي، القائمة بأعمال السفير في رسالة نشرتها السفارة على حسابها الرسمي بـ«تويتر»: «أستنكر وبشدة محاولة الاغتيال هذه، وأتقدم بأحر التعازي لأسر القتلى وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين»، وأشارت إلى أن مثل هذه الأعمال«الإرهابية» لن تنجح في تقويض الجهود اليمنية والدولية لإنهاء الحرب، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة لاستعادة استقرار وتحسين الحياة وسبل العيش لجميع اليمنيين.

من جانبها، دعت السعودية، طرفي اتفاق الرياض، إلى استكمال تنفيذ بنوده، «لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم».

وأدانت بأشد العبارات عبر وزارة الخارجية «العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف الموكب، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين».

وعبر البيان عن «تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين»، فيما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية، أمس، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.

وأكد الأمين العام د. نايف الحجرف، رفض دول المجلس هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، ووقوفها إلى جانب اليمن، مؤكدا تضامنه الكامل مع اليمن لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وتكثيف الجهود؛ لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث، ودعم جهود الدول الوطنية في هذا الشأن.