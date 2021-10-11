شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: الانتخابات البرلمانية العراقية جرت بانسيابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي انطلقت أمس الأحد في أرجاء البلاد، تسير بانسيابية بعد أن تجاوز منتصف اليوم.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية».

وقدم الشكر لكل من شارك في الاقتراع، داعيا الناخبين من غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم.

وقال: صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا.

وكشفت فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات عن تقديم تقرير أولي لسير الانتخابات بعد 48 ساعة من انتهاء الانتخابات.

وأضافت كرامون إن الانتخابات العراقية تشهد تشديدا أمنيا كبيرا بسبب المخاطر التي قد تتعرض لها البلاد، متمنية ألا تؤثر هذه الإجراءات على الناخبين.

بدوره، قال القاضي عدنان خلف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ولم تُسجل أية خروقات والمجتمع الدولي يشارك في تغطية الانتخابات.