شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب دولي باتفاق الليبيبن على إخراج المرتزقة من بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحَّبت الأمم المتحدة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وقالت الأمم المتحدة فى بيان أمس الأحد إن اللجنة العسكرية اختتمت الجمعة اجتماعات استمرت ثلاثة أيام فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، انتهى بالاتفاق وتوقيع خطة عمل شاملة، وصفتها بأنها ستكون حجر الزاوية لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية. وأوضحت الأمم المتحدة أن توقيع الخطة يأتي تماشيًا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 23 أكتوبر من العام الماضي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة 2570 و2571 (2021) بشأن ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين.

وشدَّدت على أن خطة العمل ستكون بقيادة وطنية، وتدعم الليبيين في استعادة سيادتهم وسلامتهم والحفاظ على سلام واستقرار وأمن بلادهم، فيما أشادت بالجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة.

بدوره، رحّب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بخطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا. وقال في تغريدة له عبر «تويتر» وفقا لوكالة الأنباء الليبية إن «التقدم الذي أحرزه القادة العسكريون فى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» يمكن أن يكون نموذجًا للقادة السياسيين في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات».

على صعيد متصل، رحّب المجلس الرئاسي الليبي بتوقيع خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تدريجياً، وفي وقت متزامن.

ونشر المجلس الرئاسي بيانا، مساء السبت، قال فيه: إن هذا الحدث المهم، الذي جاء في وقت حساس جداً، هو انعكاس حقيقي لرغبة الشعب الليبي العظيم في إعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولاً لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحظى بإجماع وقبول كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية. وأكد المجلس التزامه بالعمل مع جميع الأطراف، على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 من أكتوبر 2020، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن بالخصوص، وأيضاً توصيات مؤتمر برلين. ودعا كل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، بما في ذلك دول الجوار إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية من خلال دعمهم، ومساندتهم، وتعاونهم في تنفيذ الآلية التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية الليبية (5+5) أعلنوا الجمعة عن توصلهم لاتفاق وخطة عمل مع آلية للتنفيذ تهدف في مجملها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن، بحيث يتم من خلالها التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك دول جوار ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم بالخصوص.