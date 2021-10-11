هاتف بيكسل 6 بقدرات تصوير فائقة وميزة Magic Eraser

أميركا: أكدت تسريبات جديدة أن كاميرا هاتف بيكسل 6 ستحتوي على ميزة Magic Eraser الجديدة، ويبدو أن الهاتف سيحصل على خمس سنوات من تحديثات أمان أندرويد.

ووفقاً لتسريب إيفان بلاس، كان موقع Carphone Warehouse يعرض صورًا تسويقية من غوغل لهاتفي بيكسل 6 وبيسكل 6 برو، وتظهر التسريبات ميزة Magic Eraser التي تم تسريبها سابقاً.

وتعمل Magic Eraser على جعل الانحرافات تختفي ببضع نقرات، حيث يمكنك إزالة الغرباء والأشياء غير المرغوب فيها من صور غوغل، بحيث يبقى الأشخاص والأماكن التي ترغب بوجودها.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل "أندرويد 12"، هذا إلى جانب ميزة فتح "بكسل 6" عن طريق تقنية التعرف على وجه المستخدم.

كذلك سيدعم الهاتف شريحة Tensor والتي تعد الأولى من نوعها والمخصصة للأجهزة المحمولة من "غوغل".

وبحسب التسريبات، ستحتوي كاميرا بيكسل 6 على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وسيحتوي بيكسل 6 برو على عدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل.

ومن المزايا المدمجة في الجهاز Face Unblur، التي تحافظ على بؤرة تركيز الكاميرا، وتساعد في التقاط صور سيلفي جماعية مميزة.

وكما أشار موقع "إن غادجيت" المعني بالتكنولوجيا، فإن بعض النسخ الموجودة على الصور المسربة تشير إلى "تحديثات أمان" أندرويد لمدة خمس سنوات على الأقل من وقت توفر الجهاز لأول مرة على متجر غوغل في الولايات المتحدة، وذلك يعني أن أجهزة بيكسل 6 ستتمتع بحماية حتى 2026.

واستفادت غوغل من بعض تسريبات هذا العام بإعلانات مبكرة عن هاتفي بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، بما في ذلك تلميحات حول معالج تينسور الخاص بها، وستعقد الشركة حدث الخريف التقليدي الخاص بالأجهزة في التاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ستقدم رسميًا هاتفي بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، بحسب موقع ذا فيرج.