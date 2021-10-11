شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصطلحات هامة عن نظام الدفع بقانون البنك المركزى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، عددا من المصطلحات الهامة تتعلق بنظام الدفع وكل ما يتعلق به حيث عرف القانون "نظام الدفع" على أنه مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني .

ووفقا للقانون فقد جاء مصطلح "المشارك" على أنه أي طرف يكون مسموحاً له بسداد الأموال أو تلقيها أو المقاصة بينها أو تسويتها من خلال نظام الدفع سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وفيما يتعلق بخدمات الدفع فقد أوضح القانون أنها عبارة عن جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية ، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية .

أما أداة دفع فهى عبارة عن وسيلة يعطى المستخدم من خلالها تعليماته لمقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر الدفع .

ووفقا للقانون فإن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .