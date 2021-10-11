السعودية : صمت المجتمع الدولي يبث برسالة خاطئة للحوثيين

أكدت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أن المملكة لن تدخر جهدا في حماية أراضيها وفق القوانين الدولية، باعثة برسالة مفادها أن "صمت المجموعة الدولية يبعث برسالة خاطئة للحوثيين".
ودعت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة لمحاسبة ميليشيات الحوثي على تهديدها للمدنيين، داعية مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته ومحاسبة الحوثيين.
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