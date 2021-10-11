وزير الكهرباء في نظام الأسد.. لا يوجد “شتاء دافئ” حتى هذا الموعد!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الكهرباء التابع للنظام، غسان الزامل، أنه من الصعب تحقيق شتاء دافئ هذا العام، لكنه ادعى بأن العام القادم سيكون أفضل، وفي عام 2023، سوف تعود الكهرباء في سوريا إلى ما كانت عليه قبل العام 2011.

وقال الزامل في تصريحات نقلتها عنه إذاعة “شام إف إم” الموالية للنظام، أنه نتيجة للنقص الكبيرة بكميات الغاز والمحروقات، فلن يكون هذا الشتاء دافئاً على السوريين، لافتاً إلى أن هناك مشاريع مع عدة شركات، سيتم توقيعها خلال أسبوع، لزيادة كميات الكهرباء في البلاد.

وأضاف أنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، “أما في 2023 سيعود إنتاجنا من الكهرباء لما قبل عام 2011″، على حد زعمه.

وبحسب خطة وزارة الكهرباء، فإنه يجب أن تبلغ ساعات تغذية الكهرباء حالياً، وفي أغلب المناطق السورية، 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة، إلا أنه على أرض الواقع، فإن ساعات القطع تصل إلى عشر ساعات مقابل نصف ساعة وصل، وخصوصاً في ريف دمشق، وباقي المدن والمحافظات البعيدة عن العاصمة دمشق.