تصفيات كأس العالم.. ما هو موعد مباراة هولندا وجبل طارق في والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

تبدأ منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، مساء الإثنين.



ويسعى منتخب هولندا للابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية لمونديال 2022 ووضع قدمه في النهائيات، حين يلعب مع ضيفه جبل طارق (الإثنين) في الجولة الثامنة.

ويتصدر منتخب هولندا المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022 برصيد 16 نقطة متقدما بفارق نقطتين على نظيره النرويجي صاحب الوصافة.

فيما يتذيل منتخب جبل طارق جدول الترتيب بعدما فشل في حصد أي نقطة خلال 7 جولات.

تقام مباراة منتخب هولندا ضد جبل طارق على ملعب فينورد في مدينة روتردام الهولندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 بتوقيت أبوظبي، 8.45 بتوقيت القاهرة.

تنقل مباريات تصفيات أوروبا للمونديال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة "beIN Sports 3 HD Premium" و"beIN Sports HD 2 English"، و"beIN Sports Connect".