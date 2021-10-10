شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلق اختبار الصواريخ للحفاظ على الأكسجين لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير في قطاع الفضاء الروسي أمس الأحد، إن روسيا ستعلق اختبار محركات الصواريخ في منشأة بمدينة فارونيش حتى نهاية الشهر الجاري للحفاظ على إمدادات الأكسجين لمرضى كوفيد-19.

وسجلت روسيا، التي تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، أول أمس السبت أعلى عدد وفيات مرتبطة بالفيروس في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

ويقول الكرملين إن بطء حملة التطعيم على مستوى البلاد هو سبب الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات. وأعلن المسؤولون أمس تسجيل 962 وفاة بكوفيد-19 وما يزيد على 28600 إصابة جديدة.