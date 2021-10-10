شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد وقوفها مع اليمن ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ مدينة عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية اليمني، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية كافة، مؤكدة وقوفها مع اليمن لاستتباب الأمن والاستقرار على أراضيه.