شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» تجري دراسة لقياس سلامة وفعالية لقاحها بمدينة برازيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فايزر الأمريكية للأدوية أنها ستتولى تطعيم كل من هم فوق سن الثانية عشرة في مدينة بالبرازيل، في إطار دراسة لقياس سلامة وفعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتتابع الدراسة الأشخاص الذين تم تطعيمهم في مدينة توليدو لمدة تصل إلى عام لمعرفة طول فترة الوقاية التي يقدمها اللقاح ضد مرض كوفيد19- وسلالاته الجديدة.

وفي تلك المدينة، ليس هناك الكثير من المتشككين في اللقاح. وقال مسؤولون محليون إن نحو 98% من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح هناك، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد.