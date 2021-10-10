شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية، اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.

وأكد الدكتور الحجرف رفض دول المجلس هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، ووقوفها إلى جانب اليمن، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا والشعب اليمني الشقيق، راجياً للمصابين الشفاء العاجل.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأطراف كافة لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة اليمن الشقيق.