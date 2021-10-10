شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء المصري: ندعم المملكة لتنفيذ «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحل السياسي، السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، مشددا على رفض المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، مؤكدا دعم مصر للمملكة لتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض.

وقال رئيس وزراء مصر، وفقا للعربية: "حريصون على تنسيق جهود الدول المطلة على البحر الأحمر لتأمين باب المندب"، محذرا من خطورة تداعيات خزان صافر الذي يرفض الحوثيون السماح بصيانته. وشدد على أهمية حشد الجهود لمواجهة الكارثة البيئية المحتملة لخزان صافر.