تحالف دعم الشرعية في اليمن: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2021 10:26 مساءً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن عملياته الجوية وعلى مدى 18 يوماً أوقفت اقتحام الحوثيين لمديرية العبدية في محافظة مأرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن التحالف نفذ 118 استهدافاً لحماية المدنيين في العبدية خلال 96 ساعة الماضية.

كما طالب المالكي، المنظمات الأممية والدولية تحمل مسؤوليتها الإنسانية إزاء مدنيي العبدية.

وتأتي تصريحات المالكي في ظل استمرار القصف الحوثي المتواصل والحصار المطبق لأكثر من 150 ألف نسمة في مديرية العبدية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وإبادة جماعية لأبناء المديرية.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، شدد في نهاية سبتمبر الماضي، على أن الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مديرية العبدية في مأرب ومنعها الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، وقصفها العشوائي على قرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة عمل انتقامي جبان يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.