مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بمنطقة بيني شمال شرق الكونغو الديمقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 8 أشخاص في هجوم مسلح في منطقة بيني شمال شرق الكونغو الديمقراطية، حسبما أفاد مصدر محلي.



وبدأ الهجوم السبت، باستهداف قريتي مبينغي وماباسانا على مسافة نحو 25 كيلومترا غرب مدينة أويشا.

وقال الناشط المدني كينوس كاتو، إنه: "قتل 4 أشخاص وأضرمت النار في 7 دراجات نارية وعدة منازل وخطف عدة أشخاص".

وأضاف أن المتمردين هاجموا صباح الأحد قرية منغازي التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن موقع الهجوم الأول، وقد صدهم الجيش ما أدى إلى مقتل أحد المسلحين.

وذكر الناشط أن الضحايا قتلوا بالأسلحة البيضاء والرصاص، فيما لم يتسن التواصل مع مصدر عسكري بعد ظهر الأحد لتأكيد هذه المعلومات.

من جهته، قال رئيس بلدية أويشا نيكولاس كيكوكو، إنه: "نحن بصدد التحقق من صحة المعلومات. المؤكد هو وجود العدو في هذه المنطقة".

وأضاف كيكوكو، قائلا: "علمنا هذا الصباح أنه تم إحضار جثة إلى مشرحة أويشا، وتم إبلاغي للتو بجثة ثانية".

وتقع بيني في إقليم شمال كيفو بشمال شرق البلاد، في قلب منطقة نشاط القوات الديمقراطية المتحالفة التي تعد الأكثر دموية بين الجماعات المسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية.

والقوات الديمقراطية المتحالفة تتكون في الأصل من متمردين أوغنديين، وصار تنظيم داعش الإرهابي يقدمها كفرع له في وسط أفريقيا.

وتفرض السلطات "حالة حصار" على شمال كيفو وولاية إيتوري المجاورة منذ مايو/أيار الماضي بهدف مكافحة الإرهابيين.