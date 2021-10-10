صحيفة تكشف عن عنف الشرطة التركية ضد متظاهرين في أنقرة

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أطلقت الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع ضد مشاركين في إحياء ذكرى ضحايا هجوم إرهابي وقع قبل 6 سنوات.



وقالت صحيفة "جمهوريت" التركية، الأحد، إنه : "تم إطلاق الغاز المسيل للدموع، فيما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه تم اعتقال 22 شخصا.

وأفاد موقع بيانت الإخباري على الإنترنت بأن السلطات لم تسمح سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم الإرهابي.

وحمل المشاركون بالونات سوداء ووضعوا زهور القرنفل الحمراء.