شكرا لقرائتكم خبر عن «نصف طن كوكايين».. شرطة دبي تطيح بتشكيل عصابي خطير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة إمارة دبي من ضبط 500 كيلوجرام من مخدر الكوكايين تُقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم أي ما يعادل 136 مليون دولار، بحسب بيان صدر من المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وأضاف المكتب في بيانه أن تشكيلاً عصابياً دولياً قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من الجنسية الشرق أوسطية المتواجد في الدولة.
وقد جرى القبض عليه، وذلك بعد تم الإدخال عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج.
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