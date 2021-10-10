الشمري يعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات.



وقال الشمري في مؤتمر صحافي، حضره مراسل السومرية، إن "القوات الأمنية أثبتت مجدداً أنها على قدر المسؤولية".

وأضاف أن "المفوضية العليا للانتخابات والتشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة كانت حريصة جداً على نجاح العمل الأمني"، مشيراً الى أن "الانتصار ما كان ليتحقق لولا اسناد المرجعية الدينية ودعمها الكبير".

وشهد العراق، اليوم الأحد، الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية المبكرة في بغداد والمحافظات، وبدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحاً وأغلقت وانتهت عند الساسدة مساءً.