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انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في اربع المحافظات .
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 8 متهمين في محافظات "بغداد - كربلاء - ذي قار - ديالى " بحوزتهم مادة الكريستال والحبوب المخدرة، إضافة إلى أدوات تعاطي متنوعة، وسلاح غير مرخص نوع مسدس عدد 2 ".
واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام قانون المخدرات".
واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام قانون المخدرات".