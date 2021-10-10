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مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في اربع المحافظات .
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 8 متهمين في محافظات "بغداد - كربلاء - ذي قار - ديالى " بحوزتهم مادة الكريستال والحبوب المخدرة، إضافة إلى أدوات تعاطي متنوعة، وسلاح غير مرخص نوع مسدس عدد 2 ".

واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام قانون المخدرات".

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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