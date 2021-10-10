انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في اربع المحافظات .