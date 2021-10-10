حاكم دبي يتسلم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجدد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول المعينين لدى الإمارات، وذلك خلال استقباله لهم في مقر إكسبو 2020 دبي.



جاء ذلك حضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيبه بالسفراء الجدد، وأمنياته لهم جميعاً بكل التوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم التي تشكل محور التقارب بين دولهم والإمارات التي تحرص في كافة الأوقات على مد جسور التعاون وتوثيق روابط الشراكة مع كل الدول، وبما يعود بالنفع والمصلحة على طرفي هذه الشراكة التي تسعى الدولة من خلالها إلى نشر رسالتها في إقرار أسباب الخير والنماء على أساس من الانفتاح الواعي والتعايش والتسامح.

ونوه إلى الدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية الإماراتية النشطة في توطيد روابط التعاون مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، وكذلك أهمية دور السفراء في اكتشاف آفاق جديدة للتقارب على الصعيد الدولي في مرحلة يستعد فيها العالم لطي صفحة ربما كانت الأصعب في تاريخه الحديث بما حملته من تحديات جسام جلبتها جائحة كورونا، ملقية الضوء على ضرورة إيجاد أطر عمل ومساقات تعاون فعالة تسهم في تحقيق مزيد من التكامل في مواجهة التحديات العابرة للحدود والتي يتشارك البشر في التصدي لها بغض النظر عن تباين الأجناس والأعراق والثقافات، يجمعهم هدف واحد وهو الوصول إلى المستقبل الذي يضمن مقومات الرخاء والاستقرار ويدعم توجهات التنمية.

وتسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماد كل من السفراء المقيمين سفير المملكة الأردنية الهاشمية نصار إبراهيم محمد الحباشنة، وسفير مملكة إسبانيا اينيغو دي بالاسيو، وسفير جيبوتي موسى محمد أحمد، وسفير زيمبابوي لوفيمور مازيمو، كما تسلم نائب رئيس الدولة أوراق اعتماد ثلاثة من السفراء غير المقيمين وهم: سفير مملكة كمبوديا هون هان، وسفير هندوراس لويس ألونسو فيلاسكينز، وسفير مملكة بوتان شيتيم تنزن.

ونقل السفراء الجدد إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحيات قادة ورؤساء دولهم، وخالص أمنياتهم للإمارات قيادة وشعباً بكل التقدم والازدهار، وأملهم في أخذ العلاقات إلى مستوى أرفع من التعاون ضمن شتى المجالات.