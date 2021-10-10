عاجل.. ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير خارجية كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، وزير خارجية كوريا الجنوبية جيونغ وي يونغ.



ونقل وزير الخارجية الكوري، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، تحيات مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء ولعلاقات البلدين دوام التطور والازدهار.

وبحث الجانبان ، وفقال ولكالة الأنباء الإماراتية، خلال اللقاء علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.

كما ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الكوري عدداً من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.