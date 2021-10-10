شكرا لقرائتكم خبر خبراء يحذرون من عودة الإخوان إلى تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مراقبون وخبراء من محاولة بعض الدول الأجنبية إعادة وتمكين جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، وأشاروا إلى أن المظاهرات التي نظمها البعض في تونس أمس ضد الرئيس بدعوة من شخصية تجلس في فرنسا، لها أهدافها الخاصة.

وأكد الخبير الدستوري التونسي حازم القصوري، أن هناك دولا أجنبية تسعى لعودة وتمكين الإخوان، داعيا الرئيس التونسي إلى أن يخرج من التصريحات إلى رسم معالم استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الأطراف المارقة على الدولة، والتي تنفذ أجندات خارجية.

السبيل الوحيد هو فتح حوار شامل مع الأطراف التي تحمل التوجه نفسه للاستعداد جيدا للمواجهة وضرب هذه التحالفات الإخوانية.

وأضاف أن الإخوان مجرمون يدخلون في مرحلة إفساد الناس لاستغلال الصورة سياسيا لدى الجهات التي تتحالف معهم لتنفيد أجندتهم الخفية وليس في تونس فقط، منددا بالتصريحات الخطيرة واللا مسؤولة من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المحسوب على الإخوان، والتي حرض فيها سلطات دولة أجنبية للتدخل ضد بلاده، مؤكدا إدانته بشدة هذه الأفعال المجرمة والتصريحات اللا وطنية الصادرة عنه، والأطراف التي شاركته، داعيا الرئيس قيس السعيد لسحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح، لخرقه واجب التحفظ والمس بمصالح تونس.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك من يعمل ضد الدولة التونسية في كل محفل لمصالح شخصية، مضيفا أن هناك من طلب من دول أجنبية التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مشددا على حرصه حماية الحقوق والحريات وإنفاذ القانون.