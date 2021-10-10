فلسطين: إسرائيل تستبدل حل الدولتين بنظام عنصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب ومقدراته، وعدت ذلك يندرج في سياق قرار إسرائيلي رسمي باستبدال حل الدولتين بنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة. وقالت إن تواصل هذه الاعتداءات دعوة صريحة للفوضى .



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