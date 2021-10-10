الرئيس المصري يعزز التعاون مع كوريا الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس برئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بيونج سيوك بارك، الذي يزور مصر حاليا. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في جميع المجالات والتعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية.



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