شكرا لقرائتكم خبر برنامج سعودي عالمي لتأمين الغذاء لـ4.9 ملايين يمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعبر المستفيدون عن امتنانهم للمملكة ملكا وحكومة وشعبا على جهود العطاء الإنساني الداعمة لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
يذكر أن المركز وقع مع برنامج الأغذية العالمي برنامجا تعاونيا مشتركا مطلع يوليو الماضي؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجا في اليمن، وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م.
ويهدف البرنامج إلى تأمين أكثر من 545 طنا من المواد الغذائية لأكثر من 4 ملايين و900 ألف فرد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات الضالع، والبيضاء، والحديدة، والجوف، وذمار، وحجة، وإب، وصعدة، وصنعاء، ومدينة صنعاء، وتعز، وأبين، والمهرة، وحضرموت، ومأرب، ويستمر لـمدة 6 أشهر.
من جهتها، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 391 مستفيدا، كما قدمت العيادات المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 84 مستفيدا.
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