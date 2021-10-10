شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية "البنك المعبرى" واختصاصاته وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020 مصطلحا جديدا يعرف باسم البنك المعبری، ووفقا للقانون فإن البنك المعبرى هو عبارة عن بنك ينشأ لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة طبقًا لأحكام القانون.

ووفقا للقانون يجتمع مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى مرة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعی مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزى بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.

ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وفى حالة التساوی يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة.

ويجوز المشاركة فى اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، على ألا يجاوز عدد مستخدمى تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين فى الاجتماع.