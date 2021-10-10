شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد حجازى: علاقاتنا بجنوب السودان استراتيجية ومرتبطة بالأمن المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن علاقات مصر بجنوب السودان، هى علاقات متثقة بأمن مصر القومى والأمن الاستراتيجى والمائى أيضا، ومصر تقدم لدولة جنوب السودان كل أنواع الدعم منذ إعلان استقلالها قبل عدة سنوات.

أضاف حجازى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة التى عقدت فى القاهرة فى يوليو الماضى، والتى دعا اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز نتائجها والدفع بمزيد من الاستثمارات لجنوب السودان، إدراكا من مصر لأهمية هذا القُطر الشقيق والذى ارتبط تاريخيا بمصالح وطيدة مع الدولة المصرية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تقدم لجنوب السودان فى مجال توليد الطاقة، عدد من محطات توليد الكهرباء بعدد من المدن الجنوب سودانية، مردفا: "العلاقات المصرية لجنوب السودان فى التعليم، متميزة، وهناك أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الوزراء فى جنوب السودان تلقى تعليمه فى مصر بجامعة الإسكندرية".

وأشار إلى طرح دراسات مائية لإقامة عدد من محطات توليد الطاقة الهيدرولوجية من خلال إقامة السدود بجنوب السودان، على غرار تقديم الخبرات المصرية لإنشاء السدود بالدول الإفريقية.