شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون العربية بالنواب تخصص الأسبوع المقبل لوضع خطة عملها بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسري المغازي، يومي الأحد والاثنين من الاسبوع المقبل، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ومن المتوقع أن تضع اللجنة جدول أعمالها في ضوء اختصاصاتها التي اقرتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي مقدمتها العلاقات مع الدول العربية، وشؤن جامعة الدول العربية ومنظماتها، فضلا عن الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.

كما شملت الاختصاصات، نظر الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية، شئون التكامل مع السودان، الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة، شئون المصريين المقيمين فى الدول العربية.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.

وأسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، التي أجريت الاسبوع الماضي عن فوز النائب يسري المغازي برئاسة لجنة الشؤون العربية، وكلا من أحمد فؤاد أباظة وعباس السادات بوكالتها، وأحمد مقلد عن تنسيقية شباب الأحزاب بأمانه السر.