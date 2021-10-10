تعليم القليوبية: حل أزمة "طلاب على الأرض" في مدرسة بالخانكة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه جرى تزويد مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة، بعدد من المقاعد، والانتهاء من فرش الفصل الذي شهد واقعة جلوس الطلاب على الأرض.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بخصوص ما جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ازدحام الفصول والكثافة المرتفعة داخل أحد المدارس بإدارة الخانكة التعليمية وجلوس الطلاب علي الأرض، جرى إلغاء ندب مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات وتكليف بدلًا منه لتيسير الأعمال.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس، مشددًا على مديري الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة القادمة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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