خفض الحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية، للعام الدراسي الجاري من مجموع ٢٠٠ درجة إلى ١٩٠ درجة.

جاء القرار تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية، لمن لم يُمكنه مجموعه من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية.

وقال عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، في تصريح صحفي، إنه يجري ترتيب مجموع الطلاب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا، مع مراعاة البعد الأُسرى والاجتماعي، تيسيرًا على أولياء الأمور.​