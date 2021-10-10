إحالة أوراق بائع وربة منزل لقتلهما طفلة لممارسة الرذيلة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بإحالة أوراق بائع خضار وربة منزل، لقتلهما ابنة المتهمة الثانية بطوخ حتى يخلو لهما الجو لممارسة الرذيلة، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 11 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "محمود.ح.ع"، 33 عامًا، بائع خضار، و"ذكية.أ.ح"، 21 عامًا ربة منزل، في 13 يوليو لعام 2020، قتلا المجني عليها الطفلة نجلة المتهمة الثانية، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على الخلاص من الطفلة المجني عليها متجردين من كل مشاعر ومروءة، بأن قام المتهم الأول بالتعدي علي الطفلة بالضرب وإسقاطها من علو عدة مرات، وهو منتج عنه وجود تكسير بأطرافها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني لم يتوقف عند هذا الحد بل قام بإحراق جسد الطفلة بالسجائر وتوالت أفعاله الآثمة بمعاونة المتهمة بأن قام بخنق الطفلة من تحت ذراعيها ضاغطا على صدرها وأبلغ المتهمة التي تجردت من كل مشاعر الأمومة بتكميم فم الطفلة المجني عليها وأنفها لكتم أنفاسها حتي فاضت روح الطفلة إلي بارئها تشكو أنين ظلمها ومحدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط ربة منزل وعشيقها قاما بقتل طفلة نجلة المتهمة الأولى حتي يخلو لهما الجو لإشباع رغباتها الدنيئة متجردين من كل المشاعر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.​