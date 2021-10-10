المجلس الرئاسي الليبي يعتذر للمهاجرين

وأضاف، خلال زيارته مركز «عين زارة»، الخاص بإيواء المهاجرين، مساء السبت، أن سفارات وقنصليات بعض الدول التي ينتمي إليها المهاجرون وافقت على عودة رعاياها إلى بلدانهم، حال رغبوا في ذلك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.
وقد أعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس، فيديريكو سودا، مقتل 6 مهاجرين من دول إفريقيا جنوبي الصحراء على يد حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز بالعاصمة.
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