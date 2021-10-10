المجلس الرئاسي الليبي يعتذر للمهاجرين

عبر عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني عن «اعتذار المجلس الرئاسي والشعب الليبي بشأن الأحداث المؤسفة التي تعرض لها المهاجرون في أثناء خروجهم من مركز الإيواء، الجمعة، نتيجة التدافع». ووصف «الكوني» المهاجرين بـ«ضيوف ليبيا وعابري السبيل المحتاجين لأن ندعمهم ونحترمهم». وكشف عضو المجلس الرئاسي الليبي عن أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعهدت بمنح المهاجرين في ليبيا بطاقات لجوء، ونقلهم للبلدان التي تريد استضافتهم.

وأضاف، خلال زيارته مركز «عين زارة»، الخاص بإيواء المهاجرين، مساء السبت، أن سفارات وقنصليات بعض الدول التي ينتمي إليها المهاجرون وافقت على عودة رعاياها إلى بلدانهم، حال رغبوا في ذلك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وقد أعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس، فيديريكو سودا، مقتل 6 مهاجرين من دول إفريقيا جنوبي الصحراء على يد حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز بالعاصمة.