وزير العدل يزور روسيا الثلاثاء المقبل

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات التي تدعم التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والقضائية، والاطلاع على التجارب العدلية الدولية.
وستشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في روسيا، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطويره بين الجانبين.
ويلتقي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عدداً من كبار المسؤولين، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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