مصر تدين الهجوم الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري اليوم، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الاشخاص.



ودعت مصر في بيان لوزارة الخارجية جميع الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف وإعلاء المصلحة العُليا للشعب اليمني، بمنأى عن أي حسابات ضيقة أو أجندات خاصة من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة على نحو يحقق تطلعات اليمنيين نحو وطن آمن ومزدهر.

وأكدت تضامنها ووقوفها بجانب اليمن في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة، معربة عن خالص التعازي لليمن حكومة وشعبًا ولذوي الضحايا الأبرياء، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.