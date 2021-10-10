إغلاق مراكز التصويت العام في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أغلقت مراكز التصويت العام في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة التي انطلقت صباح اليوم الأحد.



وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي أمام الناخبين في خامس انتخابات تشريعية يخوضها العراق ما بعد 2003.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع، قال الكاظمي في تغريدة : "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".

وأضاف الكاظمي الذي كان أول المصوتين في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول: "أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الامن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية، تشكيل لجنة مركزية لإجراء عملية العد والفرز اليدوي في عدد من المحطات لإجراء عملية المطابقة مع العد والفرز الإلكتروني.

وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي إنه "قامت المفوضية بتشكيل لجنة مركزية فنية لإجراء عملية القرعة للمحطات التي سوف يقع عليها الاختيار لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي بعد انتهاء وقت الاقتراع بإشراف الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل".

وأضافت، أن "القرعة ستجري 17 عملية قرعة في ذات الوقت، وتم تحضير 17 قرعة لكل مركز، وضعت داخله كرات متسلسلة بحسب محطات التصويت العام لكل مركز من المراكز المشمولة بإجراء عملية الفرز والعد اليدوي، وبحسب عدد المحطات التابعة لمراكز الاقتراع".

وبينت، أن "القرعة الأولى ستجرى لمراكز الاقتراع التي تحتوي على محطتين، وستوضع كرتان في جهاز القرعة وبعدد المحطات ليتم اختيار المحطة المراد إجراء عملية الفرز والعد اليدوي عليها ومروراً بالعملية الثانية والثالثة وانتهاءً بالعملية 17".