شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت في الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت العراق، صناديق الاقتراع في جميع المراكز الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة في عموم العراق.

وكانت مراكز الاقتراع افتتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، إيذانًا بانطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة التي يتنافس فيها 3227 مرشحًا للفوز بـ 329 مقعدًا برلمانيًا، وأحيطت عملية الاقتراع والمراكز الانتخابية المنتشرة في أنحاء العراق بإجراءات أمنية مشددة شاركت فيها قوات عراقية من مختلف الصنوف.

وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، فإن نتائج التصويت ستعلن خلال الساعات الـ 24 القادمة.