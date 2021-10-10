اخبار العالم

غلق صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية العراقية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت في الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت العراق، صناديق الاقتراع في جميع المراكز الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة في عموم العراق.

وكانت مراكز الاقتراع افتتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، إيذانًا بانطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة التي يتنافس فيها 3227 مرشحًا للفوز بـ 329 مقعدًا برلمانيًا، وأحيطت عملية الاقتراع والمراكز الانتخابية المنتشرة في أنحاء العراق بإجراءات أمنية مشددة شاركت فيها قوات عراقية من مختلف الصنوف.

وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، فإن نتائج التصويت ستعلن خلال الساعات الـ 24 القادمة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا