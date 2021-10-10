بريطانيا تسجل 34574 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن بريطانيا سجلت 34574 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضاً من 34950 في اليوم السابق.



كما تم تسجيل 38 وفاة في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، في انخفاض كبير عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 133 وفاة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 238 مليوناً و369 ألفاً و454 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و863 ألفاً و98 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 215 مليوناً و503 آلاف و341 حالة.