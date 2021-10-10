ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.



ورحب في بداية اللقاء ــ الذي جرى في قصر الشاطئ ــ بزيارة الرئيس فيلكس تشيسكيدي والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.. متمنيا لجمهورية الكونغو الديموقراطية الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس فيلكس تشيسكيدي.. علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تنميته على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.