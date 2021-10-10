ننشر قرار تشكيل لجنة من صحة المنيا لجرد المخازن الخاصة بلقاحات كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

شكّلت مديرية الصحة في محافظة المنيا لجنة طبية لجرد المخازن الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، تنفيذًا لقرار محافظ المنيا والنيابة العامة، على خلفية واقعة العثور على لقاحات كورونا داخل ترعة قرية إبشاق بمركز بني مزار.

ينص قرار تشكيل اللجنة الصادر من مديرية الصحة بالمنيا تنفيذا لأمر النيابة العامة، "بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، وعلى قرار محافظ المنيا رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار النيابة العامة ببنى مزار في التحقيقات التي تجريها في القضية رقم ۷۹۲۰ لسنة ٢٠٢١ والتي أوصت بتشكيل لجنة برئاسـة وكـل الـوزارة الصحة وعضوية (مدير إدارة الطب الوقائي – مسئول التطعيمات بالمديرية – مدير إدارة الصيدلة بالمديرية- مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية – مسئول وحدة الرقابة الداخلية بالمديرية).

مادة أولى: تشكيل لجنة تضم كل من: الدكتور محمد نادی سید، وكيل الوزارة، الدكتور علي محمد قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية، الدكتور عماد محمد مهني مسئول الطعوم والأمصال، الدكتورة نسرين علام عبد الحميد مدير إدارة الصيدلة بالمديرية، الدكتور محمد فاروق بشير مدير إدارة التفتيش الصيدلي، الدكتورة ميريت سامی، مسؤول وحدة الرقابة الداخلية.

مادة ثانية: تكون مهمة اللجنة جرد مخزن مديرية الصحة بالمنيا والخاص بكمية اللقاح محل الواقعة والخاص بطلبية 1 أكتوبر 2021 ( لقاح سيوفارم) لبيان الكمية المنصرفة من وزارة الصحة إلى مديرية الصحة بالمنيا والكمية المتواجدة فعليا بمخرن المديرية والخاصة باللقاح محل الواقعة، وفي حالة وجود عجر بين الكمية المنصرفة والموجودة وبيان العجر تحديدا بينهما، وكذا فحص اللقاح المضبوط بمحل الواقعة ونوعه وعما إذا كان صالحًا للاستخدام من عدمه وفى حاله عدم صلاحيته بيان السبب والمتسبب في ذلك تحديدًا، وكذا مطابقة الكمية المتواجدة حاليًا، والخاصة بكمية اللقاح محل الواقعه والخاصة بطلبية 6 أكتوبر 2021 (لقاح سينوفارم) بمخازن مديرية الصحة بالرصيد الدفتري للمخزن وإعداد تقرير مفصل يعرض على النيابة فور الانتهاء منه.

مادة ثالثة: للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها".

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