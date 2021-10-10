وكيل تعليم الشرقية: المصروفات الدراسية هذا العام إجبارية وشرط لاستلام الكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن المصروفات الدراسية هذا العام إجبارية، وهي شرط أساسي لاستلام الكتب المدرسية، وهذه المصروفات حق أصيل لاستكمال الأنشطة الطلابية لإضافة متعة وعلم مميز للتلاميذ، على حد قوله.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العام الدراسي الحالي أصبح مميزًا عن العامين الماضيين، اللذين شهدا ذروة كورونا، مشيرًا إلى ما لمسه من شغف أولياء الأمور لحضور التلاميذ وانتظامهم.

وذكر وكيل الوزارة أنه أمر أن يفتح كل النوافذ والأبواب واستغلالها بشكل جيد يساعد على عدم انتشار وباء كورونا، بحيث يدخل الطلاب من باب ويكون الخروج من آخر، كما أن الفصول الأولى تخرج قبل الأخيرة بعشر دقايق، ما يقلل من كثافة التلاميذ عند الدخول والخروج، علاوة على عمل المدرسة فترتين لتقليل الكثافة الطلابية.

ولفت إلى أنه وجه بضرورة استغلال كل الفراغات بالمدارس وإعادة استخدامها في تسكين الطلاب، بهدف تقليل الكثافة.​